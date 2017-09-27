3D модель оборудования

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок267 просмотров

Необходимо нарисовать/разработать 3д модель оборудования и разместить на сайт. Примеры оборудования можно посмотреть тут - http://csort.ru/catalogs/ 

8 лет назад
ooomaxpro
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров