Добрый день. Требуется создать 3 D модель космического корабля для онлайн игры напоминающий внешне предложенный вариант в виде готового изображения в игре. Обязательно текстурирование и визуализация на высоком уровне.
3D модель оборудования
Необходимо нарисовать/разработать 3д модель оборудования и разместить на сайт. Примеры оборудования можно посмотреть тут - http://csort.ru/catalogs/
Заявки фрилансеров
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