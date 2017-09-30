3D дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт13 заявок252 просмотра

Визуализировать в 3D дизайне здание, вписанное в определенный фасад автосервиса и отдельно несколько помещений ( холл, приёмка, комната ожидания клиентов и ремзона)

8 лет назад
Emshub
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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