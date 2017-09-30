Необходима картинка, изображающая сварщика либо сварочный аппарат с искрами. Вокруг должны быть кубы и надпись в 3D. Образцы фото и окружающих кубов во вложениях. Это должна быть картинка, изображающая как-бы технологии ...
3D дизайн
Визуализировать в 3D дизайне здание, вписанное в определенный фасад автосервиса и отдельно несколько помещений ( холл, приёмка, комната ожидания клиентов и ремзона)
Заявки фрилансеров
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