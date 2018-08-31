Несколько правок в сайт на opencart 2

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки128 просмотров

Добрый день!  

коноплянка.рф   

Корзина – Условия оплаты и доставка. Скроллит сам сайт, содержимое остается на месте  

Корзина – оформить заказ- договор-оферта – то же самое.  

На мобильном в футере дважды отображаются часы работы и телефон

указывайте цену и сроки

Opencart
7 лет назад
Vladimir_I
Ильчишин 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров