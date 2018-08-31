Написать php-скрипт

$15
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Закрыт5 заявок129 просмотров

Скрипт должен собрать в mySQL-таблицу данные из 2- csv файлов.

Затем часть этих данных перенести в другую таблицу

MySQLPHP
7 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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