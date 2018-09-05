Интегрировать API сервиса «оплата частями» в интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки242 просмотра

Интернет магазин создан на платформе Jimdo (конструктор сайтов). Необходимо дать возможность покупателям приобретать товары моего магазина с помощью услуги «оплата частями» Приватбанка. Добавить форму оплаты «оплата частями» Приватбанка

7 лет назад
guest_15357304381415
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров