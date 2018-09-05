Скрипт для формы заявок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок190 просмотров

Уважаемые фрилансеры, требуется ваша помощь с написанием скрипта для формы заявок.

Как это должно работать:

1. На моём сайте размещается html-страница с кодом формы.

2. На другом сайте эта страница подключается через айфрейм или через джс-код в определённый участок страницы. При этом форма должна занимать 100% ширины родительского контейнера и по высоте столько, сколько требуется для корректного отображения (с учётом адаптивности форма меняет высоту).

3. При заполнении данных в форме после сабмита должны собираться следующие данные:

3.1. Имя (указывается в явном виде в форме)

3.2. Телефон (указывается в явном виде в форме)

3.3. Адрес страницы (адрес страницы «другого сайта», на которой произошёл сабмит)

3.4. Дата и время (текущие)

Все эти данные должны отправляться на указанный e-mail (задаётся явно в коде скрипта, как константа).

Скрипт желательно написать на PHP. Для того, чтобы я понял, что вы внимательно читали текст задания, пожалуйста, напишите в заявке фразу «слон и черепаха».

Бюджет ограничен. Предпочтение тем, кто сможет написать недорого. Готов работать с начинающими фрилансерами.

Форма уже свёрстана. Адаптив уже реализован.

HTMLPHP
7 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

jokerz
Никита 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Никита отлично справился с задачей. Нужно было запрограммировать форму заявок. В итоге всё оказалось сделано в срок и в соответствии с техническим заданием. Приятный в общении человек, предлагал дополнительную помощь по дальнейшему внедрению формы. Ещё раз большое спасибо)
Подробное ТЗ, все было обговорено. Всегда на связи. Своевременная проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

jokerz
Никита 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад