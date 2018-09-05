Проект: Joomla 3.8.11JoomShopping 4.17.0ZOO 3.3.26RSForm! Pro 1.52.14Widgetkit 2.9.18Ссылка на проект - https://docs.google.com/document/d/14wO34Jrf9EFBURqwLxbafRt01y_FvVkb0th5lxZ9SbY/edit?usp=sharing Задача: Оптимизировать скорость загрузки страницы сайта с 9 сек до 3-4 сек. Готовы перейти на другие компоненты или отказаться от ряда ...
Скрипт для формы заявок
Уважаемые фрилансеры, требуется ваша помощь с написанием скрипта для формы заявок.
Как это должно работать:
1. На моём сайте размещается html-страница с кодом формы.
2. На другом сайте эта страница подключается через айфрейм или через джс-код в определённый участок страницы. При этом форма должна занимать 100% ширины родительского контейнера и по высоте столько, сколько требуется для корректного отображения (с учётом адаптивности форма меняет высоту).
3. При заполнении данных в форме после сабмита должны собираться следующие данные:
3.1. Имя (указывается в явном виде в форме)
3.2. Телефон (указывается в явном виде в форме)
3.3. Адрес страницы (адрес страницы «другого сайта», на которой произошёл сабмит)
3.4. Дата и время (текущие)
Все эти данные должны отправляться на указанный e-mail (задаётся явно в коде скрипта, как константа).
Скрипт желательно написать на PHP. Для того, чтобы я понял, что вы внимательно читали текст задания, пожалуйста, напишите в заявке фразу «слон и черепаха».
Бюджет ограничен. Предпочтение тем, кто сможет написать недорого. Готов работать с начинающими фрилансерами.
Форма уже свёрстана. Адаптив уже реализован.
Выбранный исполнитель
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