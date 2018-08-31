Разработка ИМ на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

Добрый день)

Необходимо разработать интернет магазин на битриксе около 1000 позиций по структуре похож на

www.victorinox.com/global/en/Products/Swiss-Army-Knives/Small-Pocket-Knives/c/SAK_SmallPocketKnives

Выгрузка продукции должна быть из 1с.

Делаем с нуля, сроки не критичны, рассматриваем только связку 1с+битрикс.

От вас хотелось бы услышать цену и сроки.

Всем добра)

7 лет назад
urlup
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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