Доработать MODX - модуль mSync

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Нужна доработка на событие mSyncOnSalesExport

Модуль mSync. Нужно внести правки в генерируемый XML для лучшей синхонизации с 1С УНФ. Дефолтный вариант не подходит (есть кастомные поля заказа, есть особенности по доставкам и тп).

Конечная задача: настроить более аккуратно синхронизацию заказов в 1С УНФ.

MODX
7 лет назад
myuriev
Михаил 
42 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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