Веб разработчик. Верстка и работа с API Instagram и парсинг.

Необходимо сверстать макет, он небольшой, там тамбличка и все.

На сайте должна отображаться основная таблица, в которой будут указаны:

- логины(имена) аккаунтов в инстаграм

- количество подписчиков инастграм аакаунта

- охват за 7 дней (Берется из бизнес профиля в мобильной версии)

- посты за день (сделал или нет, указываются галочки) галочка кликабельна, когда ее нажимаешься, перемещаешься в инстаграм и видишь пост, который был сделан.

- сторис (3 истории, так же как с постами, указывается галочка, сделал или не сделал сторис)

- баллы (баллы начисляются за сторис и за посты, если за день сделаы посты и сделаны сторис, то начисляется 6 баллов, если сделаны просто сторис 3 балла, если пост 3 балла)

Важен опыт работы с инстой, если он есть, то пиши сразу.