Веб разработчик. Верстка и работа с API Instagram и парсинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Необходимо сверстать макет, он небольшой, там тамбличка и все.  

На сайте должна отображаться основная таблица, в которой будут указаны: 

- логины(имена) аккаунтов в инстаграм 

- количество подписчиков инастграм аакаунта 

- охват за 7 дней (Берется из бизнес профиля в мобильной версии) 

- посты за день (сделал или нет, указываются галочки)  галочка кликабельна, когда ее нажимаешься, перемещаешься в инстаграм и видишь пост, который был сделан. 

- сторис (3 истории, так же как с постами, указывается галочка, сделал или не сделал сторис)  

- баллы (баллы начисляются за сторис и за посты, если за день сделаы посты и сделаны сторис, то начисляется 6 баллов, если сделаны просто сторис  3 балла, если пост  3 балла) 

Важен опыт работы с инстой, если он есть, то пиши сразу. 

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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