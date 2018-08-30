Нужен профи на laravel. Есть облачное решение на LARAVEL по анализу навыков сотрудников и планированию обучения и исходники в развитие темы. Необходимо развить проект, сделать возможность работы с планшетов ...
Разработчик AR ARKit, Google ARCore
Разработка виртуальной, дополненной реальности
1. iOS ARKit приложения, сервисы.
2. Android Google ARCore приложения 3D-приложения для обучения персонала по обслуживанию оборудования на производствах и сложных инфраструктурных объектах.
Android Google ARCore приложения 3D-приложения для обучения персонала по обслуживанию оборудования на производствах и сложных инфраструктурных объектах.
Интеграция программного обеспечения
Заявки фрилансеров
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