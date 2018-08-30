Приветствую друзья! Требуется разработчик знакомый с вордпрессов для устранения нескольких замечаний, работа немного по фронту и по бэку. От Вас оформить заявку: 1) стоимость за 1 час 2) Скайп
Программист на Тильде
Требуется сделать анимации на кнопках на сайте
Сделать форму заявки после просмотра видео
Сделать всплывание поп-апа при пролистывании галереи до конца
Заявки фрилансеров
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