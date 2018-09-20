Поправить модуль

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$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка120 просмотров

1. Добавить в виджет локацию по адресу. То есть сделать адресную строку, куда человек вбивает адрес и по этому адресу ставится шильдик. 

2. Оценить автолокацию 

3. Оценить всплывающую информацию по точке - наводишь на точку, нажимаешь,подгружается информация.

Автолокализация это автоматическая геолокация , если пользователь разрешит браузеру

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$60
3 дня
Отличный исполнитель! Все сделал быстро, четко и без лишних вопросов, сотрудничеством остался доволен!
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад