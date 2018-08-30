Есть CRM на PHP (Kohana), тема AdminLTE, MySQL. В клиентском ЛК есть возможность "вернуть товар", снабдив его комментарием. Нужно добавить клиенту возможность приложить файл (скриншот, или запись mp3). При этом желательно ...
Синхронизация каталога
Есть самописная система (на Сodeigniter) с каталогом товаров, для работы менеджеров компании. В нем можно составлять коммерческие предложения, смотреть графики отгрузок,график дежурств и товары и прочее.
Есть отдельно сайт компании на modx, там каталог продукции (не магазин). Есть готовая новая верстка сайта.
Задача: Хочется чтобы была возможность редактировать каталог в одном месте.
Поэтому сделать на одной базе эти ресурсы либо синхронизацию каталога от самописе Сodeigniter к сайту. Т.е редактируем товар в самописе Сodeigniter , инфа автоматом меняется и на сайте.
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