Синхронизация каталога

Есть самописная система (на Сodeigniter) с каталогом товаров, для работы менеджеров компании. В нем можно составлять коммерческие предложения, смотреть графики отгрузок,график дежурств и товары и прочее.

Есть отдельно сайт компании на modx, там каталог продукции (не магазин). Есть готовая новая верстка сайта.

Задача: Хочется чтобы была возможность редактировать каталог в одном месте.

Поэтому сделать на одной базе эти ресурсы либо синхронизацию каталога от самописе Сodeigniter к сайту. Т.е редактируем товар в самописе Сodeigniter , инфа автоматом меняется и на сайте.