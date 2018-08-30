Синхронизация каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Есть самописная система (на Сodeigniter) с каталогом товаров, для работы менеджеров компании. В нем можно составлять коммерческие предложения, смотреть графики отгрузок,график дежурств и товары и прочее. 

Есть отдельно сайт компании на modx, там каталог продукции (не магазин). Есть готовая новая верстка сайта.

Задача: Хочется чтобы была возможность редактировать каталог в одном месте. 

Поэтому сделать на одной базе эти ресурсы либо синхронизацию каталога от самописе Сodeigniter к сайту. Т.е редактируем товар в самописе Сodeigniter , инфа автоматом меняется и на сайте. 

MODX
7 лет назад
guest_14817495157813
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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