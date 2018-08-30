Необходимо расширить опции цен в админке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Содержание 

1. Добавить блок со скидками для каждой ценовой политики 

2. Вывести на Московские страницы переключение между ценовыми политиками (Москва/МО1/МО2/МО3).  

3. Поправить вывод фото на карте.  

7 лет назад
popov7777
Максим 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров