Настроить фильтр поиска по сайту

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Здравствуйте! Нужен специалист, который может настроитьпоиск по этому сайту https://vtorexpo.ru  здесь http://skrinshoter.ru/s/230718/ttpEmdUl?a– нужна настройка по каждому городу и услуге.

Здесь можно посмотреть, какие услуги и города уже добавленына сайте: http://skrinshoter.ru/s/230718/5OYApTff?a

Укажите, пожалуйста, сколько ориентировочно времени займетработа..

7 лет назад
Denic001
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров