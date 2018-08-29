Разработка навыка Алисы для интернет-магазина

Необходимо разработать навык Алисы на платформе Яндекс.Диалоги для интернет-магазина

Функционал:

1.Приветствие пользователя, ознакомление с условиями покупки в магазине.

2.Поиск нужных товаров по заданным критериям.

2.2 Пример: При заказе молока учесть запрос по объему, жирности и бренду товара.

3.Наполнение корзины(Добавление товаров, указание кол-ва)

4.Оформление заказа:

4.1.Если клиент не авторизован/зарегистрирован, то предложить ему пройти данные процедуры.

4.2.Если клиент не хочет, то предложить оформить заказ в 1 клик(только по номеру телефона) или же оформить заказ как гость(нужно заполнить Имя/e-mail/адрес доставки)

5.Если возможно, осуществлять авторизацию/регистрацию пользователя в магазине.

6.Ссылки/Всю необходимую(для разработки) информацию предоставим по запросу.