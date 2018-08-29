Разработка навыка Алисы для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Необходимо разработать навык Алисы на платформе Яндекс.Диалоги для интернет-магазина 

Функционал: 

1.Приветствие пользователя, ознакомление с условиями покупки в магазине. 

2.Поиск нужных товаров по заданным критериям. 

    2.2 Пример: При заказе молока учесть запрос по объему, жирности и бренду товара. 

3.Наполнение корзины(Добавление товаров, указание кол-ва) 

4.Оформление заказа: 

     4.1.Если клиент не авторизован/зарегистрирован, то предложить ему пройти данные процедуры. 

     4.2.Если клиент не хочет, то предложить оформить заказ в 1 клик(только по номеру телефона) или же оформить заказ как гость(нужно заполнить Имя/e-mail/адрес доставки) 

5.Если возможно, осуществлять авторизацию/регистрацию пользователя в магазине. 

6.Ссылки/Всю необходимую(для разработки) информацию предоставим по запросу.

7 лет назад
guest_15355797241469
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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