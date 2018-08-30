Нужно сделать поддоменны сайта на cms AtomCMS

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно сделать поддоменны сайта по городам www.zbo-ural.ru/ на cms AtomCMS по принципу вот этого сайта rpktopaz.ru/ 

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7 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров