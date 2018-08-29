Гугл начал выкидывать такие сообщения: Страница не оптимизирована для мобильных устройств Исправьте 2 указанные ниже проблемы Интерактивные элементы расположены слишком близко Контент шире экрана Посмотрев, оказывается распространённая проблема, но нет времени ...
Необходим сайт онлайн лотереи
Необходим сайт онлайн лотереи на joomla. Движок-шаблон стоит. Тех задание в прикрепленном файле. Последующая помощь в настройке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, нужен разработчик на CMS NETCAT способный решить три задачи на проекте. Подробности при общении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно срочно сделать бэкап сайта. далее нужен будет программист по работе с сайтом на фреймворке yuii2.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Суть платформы Нужно подключаться по API к разным источникам офферов, собирать описания оферов. Офер - набор описаний трафика который хочет приобрести клиент. В него входит порядка 30 полей. Начиная от названия офера и ссылки ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо проверить несколько сайтов, которые будут использоваться в другом проекте на наличие блокировки парсера.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Всем привет, есть задача Есть такая проблема, крипто биржи не формируют отчетов о торговле, а предоставляют только экспорт истории сделок/ордеров или доступ к ним по API. Нужно создать в Excel (Google Docs) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Перенесли форум на новый домен. Не можем убрать упоминания о старом домене в верстке. То ли в базе где то (так как форум с базой работает и держит там шаблоны) то ли в шаблонах может ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Реализовать интерактив в интерфейсе редактирования курсов (интерфейс очень простой, буквально на несколько экранов). Основные действия редактирование названий элементов, изменение порядка, сокрытие видимости, добавление уроков / видео / тестов. ТЗ здесь – https://docs.google.com/document/d/1WqyXoIT69oah1tMZ55zseUPIz351YnphL1yIV65S2aE/edit Остальные детали обсуждаются с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужны резюме по конкретным вакансиям с определенными условиями за последние 2 неделиВеб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. На сайте http://aschool.live-master.kz/ нужно исправить некоторые баги: 1. на мобильной версии именно на андроиде почему в графе возраст показываются цифры длинные. Фильтр работает через плагин. 2. на мобильной версии именно на андроиде при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад