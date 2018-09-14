Сделать бэкап сайта и дальнейшая работа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок149 просмотров

Здравствуйте, нужно срочно сделать бэкап сайта.

далее нужен будет программист по работе с сайтом на фреймворке yuii2.

7 лет назад
Anna_Marta
Анна 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад
$15
1 день
Дмитрий - молодец! С поставленной задачей справился, все ок.
Очень хороший заказчик, четко поставленное техническое задание, быстрая оплата!

Заявки фрилансеров

shilkinda
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)
7 лет назад