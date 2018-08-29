Доработка лендинга на wix.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

1. Необходимо сделать подмену контактных данных при переходе на сайт с другого региона. 

2. Необходимо добавить форму отправки смс: т.е. форму обратной связи с окном "номер телефона" и кнопкой "получить смс", при нажатии на которую на указанный номер будет приходить подготовленный шаблон смс

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров