2 простые задачи Drupal программисту

Нужен Drupal программист для 2-х простых задач:

1. Нужно написать конструкцию для 301 редиректа в файл .htaccess, по которому с основного домена и поддоменов, а также со всех страниц сайта будет перекидывать на ту же страницу только без WWW и с HTTPS. Например, при обращении к урл vokzalzhd.ru, www.vokzalzhd.ru и https://www.vokzalzhd.ru/, должно перебрасывать на https://vokzalzhd.ru/ , это касается и внутренних страниц вида vokzalzhd.ru/railway-stations/slavgorod и поддоменов saratov.vokzalzhd.ru.

2. На другом сайте https://www.seostop.ru/ регион вывода нужно переместить из низа страницы под контент. Например, сейчас блок "Полезные ссылки" на странице https://www.seostop.ru/fotoshop.html выведен в специальном регионе и отображается под комментариями, а его нужно вывести прямо после текста. У меня для разных страниц подобраны разные группы "Полезных ссылок", вывод этих полезных ссылок прописан в настройках блоков, единственная проблема, что этот блок находится внизу и до него не доходят читатели, нужно поднять выше.

Нужен опытный программист с хорошим рейтингом, с почасовой оплатой можно.

Пишите цену и оставляйте скайп.