Определение источника и вывод текста на Javascript

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Завершен1 заявка140 просмотров

нужно посредством JS определить по рефферу Поисковую систему. Определятся должен только первый источник, т.е. если пользователь перешел с ПС Гугл и походил дальше по ссылкам в глубь каталога - зафиксировать за ним Источник Гугл.

Далее вывести подменной Dom элемента текст, дабы избежать использование document.write. Определение DOM и вывод дожен происходит на лету, без ожидания подгрузки всех элементов.

DIV-элемент

Скрипт определение:

Гугл {Даем текст 1}

Яндекс {Даем Текст2}

Другое {даем текст 3}

JavaScript
7 лет назад
Levitt
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

jdkros
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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jdkros
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад