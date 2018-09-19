Определение источника и вывод текста на Javascript

нужно посредством JS определить по рефферу Поисковую систему. Определятся должен только первый источник, т.е. если пользователь перешел с ПС Гугл и походил дальше по ссылкам в глубь каталога - зафиксировать за ним Источник Гугл.

Далее вывести подменной Dom элемента текст, дабы избежать использование document.write. Определение DOM и вывод дожен происходит на лету, без ожидания подгрузки всех элементов.

DIV-элемент

Скрипт определение:

Гугл {Даем текст 1}

Яндекс {Даем Текст2}

Другое {даем текст 3}