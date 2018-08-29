Сделать свой поисковик

$9000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок442 просмотра

взять самое лучшее от Yandex и Google и сделать иначе

 

только на php+ajax+mysql

работа через сервер Git

опалта 250р в час через систему BarterCoin

AJAXGitMySQLPHP
6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров