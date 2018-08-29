Настройка точки доступа для продвижении рекламы

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Здравствуйте. Требуется специалист который настроит точку доступа так чтобы перед тем как к ней будут подключаться чтобы просматривали 10 секундную рекламу.  Оборудование Ubiquiti AirFiber 24HD (AF-24HD)Источник: https://lantorg.com/products/ubiquiti-airfiber-24hd © LanTorg.com 

 Или же порекомендуйте альтернативу с похожими параметрами .

7 лет назад
333gioegi
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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