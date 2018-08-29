Настройка точки доступа для продвижении рекламы

Здравствуйте. Требуется специалист который настроит точку доступа так чтобы перед тем как к ней будут подключаться чтобы просматривали 10 секундную рекламу. Оборудование Ubiquiti AirFiber 24HD (AF-24HD)Источник: https://lantorg.com/products/ubiquiti-airfiber-24hd © LanTorg.com

Или же порекомендуйте альтернативу с похожими параметрами .