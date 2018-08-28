Нужен бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Нужен бот который будет проводить анализ рынка валют. 

Который сможет показывать когда покупать/продавать

7 лет назад
Veselov_Nikita
Никита 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров