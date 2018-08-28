Необходимо разработать приложение – сервис по управлению инстаграм-ботами, который должен позволять: 1. добавлять инстаграм ботов (аккаунты в инстаграм) в сервис, - просматривать всех доступных ботов с выводом определенных параметров по каждому боту, ...
Нужен бот
Нужен бот который будет проводить анализ рынка валют.
Который сможет показывать когда покупать/продавать
Заявки фрилансеров
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