Чего-то их там много. 25 файлов пораженных пишет в отчёте.
Подключить https на сайте,сертефикат есть..
Подключить https на сайте,сертефикат есть,несколько файлов подгружаются не через защищенное соединение...
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