Нужен программист, сеошник.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Есть клиент, занимается стройкой домов. Планирует переделывать сайт, вносить много изменений. Далее планируется seo продвижение и поддержка. На правах менеджера делаю предложение. Нужен исполнитель. 

7 лет назад
ritamax1
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров