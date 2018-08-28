Требуется доработать парсер товаров написанный на php. Вкратце парсер собирает товары с одного сайта и заливает на другой, раз в неделю мониторит появление новых товаров, обновление цен и отсутствие товаров, далее вносит изменения на основном ...
Нужен программист под Unrial Engine
Задача написать шейдер для камеры портала, что бы глядя сквозь портал с учетом позиционирования камеры сквозь него было видно изображение во втором портале так же учетом позиционирования камеры.
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