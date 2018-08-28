Нужен программист под Unrial Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Задача написать шейдер для камеры портала, что бы глядя сквозь портал с учетом позиционирования камеры сквозь него было видно изображение во втором портале так же учетом позиционирования камеры. 

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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