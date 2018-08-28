Добрый день, нужно при появлении информации на сайте (появлется без презагрузки страницы) сделать несколько нажатий по элементам сайта. Ось: Windows 10. Подробное ТЗ тут онлайн. Основное можно понять, пробежав глазами картинки и ...
Разработка модуля на joomla
нужно разработать новый модуль для интернет магазина.
Заявки фрилансеров
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