Создание раскраски на Canvas / SVG

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Есть сайт http://luxemix.ru/

На сайте имеется раскраска, написанная на Flash: http://luxemix.ru/tilesconfigurator/index.html

Нужно переложить ее на Canvas и переструктурировать наподобие вот этого конфигуратора: https://www.mosaicdelsur.com/simulador-suelo-hidraulico-personalizado/index.php

Владелец сайта должен иметь возможность менять (добавлять и удалять) узоры, представленных в коллекциях, посредством изменения xml-файла и добавлять/изменять цвета.  

7 лет назад
safarov_miha
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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