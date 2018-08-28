Создание раскраски на Canvas / SVG

Есть сайт http://luxemix.ru/

На сайте имеется раскраска, написанная на Flash: http://luxemix.ru/tilesconfigurator/index.html

Нужно переложить ее на Canvas и переструктурировать наподобие вот этого конфигуратора: https://www.mosaicdelsur.com/simulador-suelo-hidraulico-personalizado/index.php

Владелец сайта должен иметь возможность менять (добавлять и удалять) узоры, представленных в коллекциях, посредством изменения xml-файла и добавлять/изменять цвета.