Сделать форму обратной связи

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Завершен10 заявок137 просмотров

Есть лендинг, сделать что бы при заполнение, телефон и имя приходило на почту письмо с контактами.

Сам лендинг на HTML сделан.

HTML
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

den-developer
Денис 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$3
1 день
В принципе работа сделана. Но нужно быть более внимательно в реализации.
Приятно работать с таким человеком, который чётко формулирует задачу и оплачивает всё в срок.

Заявки фрилансеров

den-developer
Денис 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад