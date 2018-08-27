Найти и поставить шаблон лендоса

Ваша задача просто подобрать и поставить шаблон лендоса. Можно без движка. Если движок - то желательно вродпресс.

Вот страница под которую делается лендос: http://geoid.org.ua/heliosystem/

Нужен интересный понятный шаб. Уникальность не нужна.

Чтобы я в уже готовые блоки подставил свой контент.

Стандартная блочная структура, преимущества, наши работы, о нас,примеры объектов, чеклисты инфоблоки. стандартный шаблон ленда