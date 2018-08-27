Требуется настроить турбо страницы на сайте wordpress, есть плагин, но не смог настроить. Сайт vip-dublikat.ru/ Указывайте цену. https://yandex.ru/adv/turbo Информация.
Найти и поставить шаблон лендоса
Ваша задача просто подобрать и поставить шаблон лендоса. Можно без движка. Если движок - то желательно вродпресс.
Вот страница под которую делается лендос: http://geoid.org.ua/heliosystem/
Нужен интересный понятный шаб. Уникальность не нужна.
Чтобы я в уже готовые блоки подставил свой контент.
Стандартная блочная структура, преимущества, наши работы, о нас,примеры объектов, чеклисты инфоблоки. стандартный шаблон ленда
Заявки фрилансеров
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