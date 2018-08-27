Ищу программистов, которые работают в shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Есть сайт www.widras.com Хотим заменить вот эту страницу https://www.widras.com/products/2nd-generation-bike-mount?variant=39334885776 Есть ее сверстанный макет. Заменить нужно только в мобильной версии сайта. Задача срочная

Shopify
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров