Имеется сайт на системе управления DJem. Почитать о ней можно тут http://djem.ru/know/manual/developer/phpdjem/ Нужно доработать некоторые моменты на сайте. Чтоб было легче разобраться, то имеется сайт где все это работает на пхп, нужно чтоб и на ...
Ищу программистов, которые работают в shopify
Есть сайт www.widras.com Хотим заменить вот эту страницу https://www.widras.com/products/2nd-generation-bike-mount?variant=39334885776 Есть ее сверстанный макет. Заменить нужно только в мобильной версии сайта. Задача срочная
Заявки фрилансеров
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