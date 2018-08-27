Имеется сайт на системе управления DJem. Почитать о ней можно тут http://djem.ru/know/manual/developer/phpdjem/ Нужно доработать некоторые моменты на сайте. Чтоб было легче разобраться, то имеется сайт где все это работает на пхп, нужно чтоб и на ...
Доработать сайт'
[table]Задача
www.maisonalmas.comТехническое задание
Алфавитный рубрикатор-каталог с регистрацией
Основной функционал:
Регистрация пользователей на основе базового функционала WP.
Алфавитный каталог рубрикатор
Разделение прав доступа к товарам, размещенным в каталоге на основе выделенных прав зарегистрированным пользователям
Регистрация пользователей
Модификация производистя на базе базового функционала WP.
Обязательные поля при регистрации:
Имя, Фамилия, Email, Пароль
Дальнейший вход по email (как имя учётной записи) и паролю.
Чек-бокс (не обязательный) при регистрации: «Согласие на получение информационной рассылки»
Обязательная ссылка в форме регистрации на статичную страницу «Пользовательского соглашения».
Пример – «При регистрации, вы принимаете условия "Пользовательского соглашения"»
Для зарегистрированных пользователей существует всего два статуса прав (без учёта Администраторов) – Гость и Покупатель.
После регистрации пользователь находится в статусе «Гость».
Администратор смотрит профиль и по усмотрению расширяет статус пользователя до «Покупатель».
Статус «Покупатель» позволяет видеть полное описание товаров в каталоге у которых стоит маркер «Только для Покупателей».
Обязательный критерий – совместимость с популярными плагинами мультиязычности WP!
Алфавитный каталог рубрикатор
Реализации основной страницы аналогично примерамhttps://www.sothebys.com/en/about/departments иhttps://www.christies.com/departments/index.aspx
Обязательный критерий – совместимость с популярными плагинами мультиязычности WP!
Рубрики группируются по алфавиту.
При открытии каждой рубрики выводится редактируемая страница описания рубрики.
Ниже описания выводятся товары данной рубрики с кратким описанием товаров данной категории: Наименование, Автор, Год, Фото маленькое, Цена, Дата размещения.
Вариантами сортировки товаров: «По алфавиту», «По цене», «По дате размещения».
Варианты вывода товаров: «Плитка» и «Список с фото».
При нажатии на товар происходит переход на страницу с полным его описанием и фото.
Каждый товар имеет следующие поля/характеристики:
Наименование, Рубрика, Автор, Год, Цена, Дата размещения, Фотография для описания (маленькое), Полное описание, Фотографии полноразмерные, Разрешение доступа.
Характеристика товара «Разрешение доступа» имеет следующие варианты - «Для всех» (по умолчанию) и «Только для Покупателей
В случае если товар имеет разрешение доступа «Только для Покупателей», то при нажатии (переходе на полное описание) на товар будет требовать авторизации под пользователем со статусом «Покупатель». Должна выводиться статическая страница с уведомлением.[/table]
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