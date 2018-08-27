Доработать сайт'

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[table]Задача

www.maisonalmas.comТехническое задание 

Алфавитный рубрикатор-каталог с регистрацией 

Основной функционал: 

Регистрация пользователей на основе базового функционала WP. 

Алфавитный каталог рубрикатор 

Разделение прав доступа к товарам, размещенным в каталоге на основе выделенных прав зарегистрированным пользователям 

Регистрация пользователей 

Модификация производистя на базе базового функционала WP. 

Обязательные поля при регистрации: 

Имя, Фамилия, Email, Пароль 

Дальнейший вход по email (как имя учётной записи) и паролю. 

Чек-бокс (не обязательный) при регистрации: «Согласие на получение информационной рассылки» 

Обязательная ссылка в форме регистрации на статичную страницу «Пользовательского соглашения». 

Пример – «При регистрации, вы принимаете условия "Пользовательского соглашения"» 

Для зарегистрированных пользователей существует всего два статуса прав (без учёта Администраторов) – Гость и Покупатель. 

После регистрации пользователь находится в статусе «Гость». 

Администратор смотрит профиль и по усмотрению расширяет статус пользователя до «Покупатель». 

Статус «Покупатель» позволяет видеть полное описание товаров в каталоге у которых стоит маркер «Только для Покупателей». 

Обязательный критерий – совместимость с популярными плагинами мультиязычности WP! 

Алфавитный каталог рубрикатор 

Реализации основной страницы аналогично примерамhttps://www.sothebys.com/en/about/departments иhttps://www.christies.com/departments/index.aspx 

Обязательный критерий – совместимость с популярными плагинами мультиязычности WP! 

Рубрики группируются по алфавиту. 

При открытии каждой рубрики выводится редактируемая страница описания рубрики. 

Ниже описания выводятся товары данной рубрики с кратким описанием товаров данной категории: Наименование, Автор, Год, Фото маленькое, Цена, Дата размещения. 

Вариантами сортировки товаров: «По алфавиту», «По цене», «По дате размещения». 

Варианты вывода товаров: «Плитка» и «Список с фото». 

При нажатии на товар происходит переход на страницу с полным его описанием и фото. 

Каждый товар имеет следующие поля/характеристики: 

Наименование, Рубрика, Автор, Год, Цена, Дата размещения, Фотография для описания (маленькое), Полное описание, Фотографии полноразмерные, Разрешение доступа. 

Характеристика товара «Разрешение доступа» имеет следующие варианты - «Для всех» (по умолчанию) и «Только для Покупателей 

В случае если товар имеет разрешение доступа «Только для Покупателей», то при нажатии (переходе на полное описание) на товар будет требовать авторизации под пользователем со статусом «Покупатель». Должна выводиться статическая страница с уведомлением.[/table]

WordPress
7 лет назад
Alexeevitch
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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