Доработать сайт'

[table]Задача

www.maisonalmas.comТехническое задание

Алфавитный рубрикатор-каталог с регистрацией

Основной функционал:

Регистрация пользователей на основе базового функционала WP.

Алфавитный каталог рубрикатор

Разделение прав доступа к товарам, размещенным в каталоге на основе выделенных прав зарегистрированным пользователям

Регистрация пользователей

Модификация производистя на базе базового функционала WP.

Обязательные поля при регистрации:

Имя, Фамилия, Email, Пароль

Дальнейший вход по email (как имя учётной записи) и паролю.

Чек-бокс (не обязательный) при регистрации: «Согласие на получение информационной рассылки»

Обязательная ссылка в форме регистрации на статичную страницу «Пользовательского соглашения».

Пример – «При регистрации, вы принимаете условия "Пользовательского соглашения"»

Для зарегистрированных пользователей существует всего два статуса прав (без учёта Администраторов) – Гость и Покупатель.

После регистрации пользователь находится в статусе «Гость».

Администратор смотрит профиль и по усмотрению расширяет статус пользователя до «Покупатель».

Статус «Покупатель» позволяет видеть полное описание товаров в каталоге у которых стоит маркер «Только для Покупателей».

Обязательный критерий – совместимость с популярными плагинами мультиязычности WP!

Алфавитный каталог рубрикатор

Реализации основной страницы аналогично примерамhttps://www.sothebys.com/en/about/departments иhttps://www.christies.com/departments/index.aspx

Обязательный критерий – совместимость с популярными плагинами мультиязычности WP!

Рубрики группируются по алфавиту.

При открытии каждой рубрики выводится редактируемая страница описания рубрики.

Ниже описания выводятся товары данной рубрики с кратким описанием товаров данной категории: Наименование, Автор, Год, Фото маленькое, Цена, Дата размещения.

Вариантами сортировки товаров: «По алфавиту», «По цене», «По дате размещения».

Варианты вывода товаров: «Плитка» и «Список с фото».

При нажатии на товар происходит переход на страницу с полным его описанием и фото.

Каждый товар имеет следующие поля/характеристики:

Наименование, Рубрика, Автор, Год, Цена, Дата размещения, Фотография для описания (маленькое), Полное описание, Фотографии полноразмерные, Разрешение доступа.

Характеристика товара «Разрешение доступа» имеет следующие варианты - «Для всех» (по умолчанию) и «Только для Покупателей

В случае если товар имеет разрешение доступа «Только для Покупателей», то при нажатии (переходе на полное описание) на товар будет требовать авторизации под пользователем со статусом «Покупатель». Должна выводиться статическая страница с уведомлением.[/table]