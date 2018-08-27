День добрый. Разыскивается разработчик для доработки онлайн-платформы для публикации и чтения книг. Сервис уже вышел в продакшен, были проведены тесты и выявленны баги, но еще предстоит много работы. Работа не постоянная, ...
Заточить сайт под мобильники и планшеты.
Здравствуйте. Нужно заточить сайт под мобильники и планшеты.
Сайт: http://cheldip74.ru/
Сайт на Джумле!
Заявки фрилансеров
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