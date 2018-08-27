Заточить сайт под мобильники и планшеты.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Здравствуйте. Нужно заточить сайт под мобильники и планшеты.

Сайт: http://cheldip74.ru/

Сайт на Джумле!

Joomla
7 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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