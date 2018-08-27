Доработать и взять под контроль платформу для публикации и чтения книг

День добрый.

Разыскивается разработчик для доработки онлайн-платформы для публикации и чтения книг.

Сервис уже вышел в продакшен, были проведены тесты и выявленны баги, но еще предстоит много работы. Работа не постоянная, какой-то месяц будет больше, какой-то меньше. Текущий разработчик в силу ряда причин, больше не может заниматься проектом.

Проект написан на Node.js (фреймворк express, шаблонизатор atpl), СУБД: mysql (сам шаблон сайта выполнен на Bootstrap 4 с использованием различных библиотек)

Внимание! Возможно наличие велосипедов и костылей, которое может усложнить работу и вникание в код, поэтому настоятельно прошу, если вы не уверены, что сможете разобраться, не тратьте моё и ваше время. Человек / команда нужна на долгое время для исправления багов, разработки нового функционала и полировки того, что уже есть. Расмотрю все варианты.

ТЗ есть в наличии.

Исправление найденных багов

Интеграция нового html шаблона

Разработка и интеграция мобильной версии шаблона

Доработка комментариев

Статистика по покупкам продажам

статистика для пользователей по продажам книг

Система "Жалоб"

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Это то, что запланировано на ближайшее время, помимо этого еще исправления багов и шлифовка текущего функционала.

Оплата сдельная,строго через Paypal (могу рассмотреть другие варианты)! ТЗ разбито на части, выполнили часть, получили оплату. Предоплата возможна, но только после того, как покажете, что можете работать.