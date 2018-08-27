Настроить корректную работу сервера VPS

ДОброго дня!

У нас как-то некорректно настроена работа сервера, потому что яндекс постоянно отсанавлвивает рекламные кампании из-за недоступности сайта

https://prazdnikilux.ru/

Задача: настроить сервер так, чтобы все корректно работало без сбоев

насколько мне известно используется программа winSCP

Задача предельно простая - предпочтение тем кто может сделать в ближайшее время и за скромный бюджет