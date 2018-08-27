Доброго времени Уважаемый фрилансер! Нужно: Настроить импорт RSS ленты(фида) в DLE(доска объявлений) Отсюда-Пример Фида: http://avito2rss.bitcheese.net/feeds/7327.atom Сюда-http://propiska.pro/board/ Соответствие полей в ленте и на сайте-обязательно! Особенности-требуется при импорте новости в DLE,создавать нового пользователя(тот что ...
Настроить корректную работу сервера VPS
ДОброго дня!
У нас как-то некорректно настроена работа сервера, потому что яндекс постоянно отсанавлвивает рекламные кампании из-за недоступности сайта
Задача: настроить сервер так, чтобы все корректно работало без сбоев
насколько мне известно используется программа winSCP
Задача предельно простая - предпочтение тем кто может сделать в ближайшее время и за скромный бюджет
Заявки фрилансеров
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