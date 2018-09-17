Есть работающий скрипт формы заявки на ajax на сайте, его нужно подключить к другим двум формам(которые имеют другую верстку) на других сайтах. Ко всем сайтам имею доступ.
Новое тз по програмированию сайта на самписном движке
Необходимо переработать дизайн текстового раздела (Сейчас без картинок)
Добавить к статьям сео блок
Доработать дизайн главной
Добавить новые вкладки
Добавить вывод свежих статей на главную
Доработки формы заказа
Выбранный исполнитель
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