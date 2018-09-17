Новое тз по програмированию сайта на самписном движке

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки144 просмотра

Необходимо переработать дизайн текстового раздела (Сейчас без картинок)

Добавить к статьям сео блок

Доработать дизайн главной 

Добавить новые вкладки

Добавить вывод свежих статей на главную

Доработки формы заказа

7 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$100
5 дней
Отлично выполнил работу, все отлично не первый раз. Знает , может, умеет.
Все отлично

Заявки фрилансеров

Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад