Сделать форму заявки

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Сайт на joomla. Необходимо сделать форму бронирования тура аналогичную как во вложении. Форма должна всплывать при нажатии на кнопку "забронировать тур". Стоимость и сроки?

Joomla
7 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров