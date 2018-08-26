Разработать парсер для сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок181 просмотр

Нужен парсер который сможет наполнить объявлениями новый сайт на osclass беря информацию с другого сайта. Подробности в ПМ.

7 лет назад
come2me
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров