Нужны автоматические тесты для API бекенда и React приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения.  

Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных.  

Чтоб они работали постоянно, запускались каждые 5 минут. 

Об ошибках должны приходить оповещения на почту. 

Будет супер, если сможете еще оформить документацию в https://swagger.io/ или подобным образом. Чтоб удобно, читабельно и желательно с возможностью отправлять запросы внутри. 

От исполнителя требуется проактивность.  

В случае недостатка информации, самостоятельно ее узнавать, спрашивать.  

В случае сложностей, проблем, предлагать решения. 

В ответе сразу пишите: 

1. Что нужно для начала работы? 

2. Когда можете приступить? 

Node.js
7 лет назад
Yra_Markov
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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