Нужны автоматические тесты для API бекенда и React приложения

Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения.

Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных.

Чтоб они работали постоянно, запускались каждые 5 минут.

Об ошибках должны приходить оповещения на почту.

Будет супер, если сможете еще оформить документацию в https://swagger.io/ или подобным образом. Чтоб удобно, читабельно и желательно с возможностью отправлять запросы внутри.

От исполнителя требуется проактивность.

В случае недостатка информации, самостоятельно ее узнавать, спрашивать.

В случае сложностей, проблем, предлагать решения.

В ответе сразу пишите:

1. Что нужно для начала работы?

2. Когда можете приступить?