Создать аналог сервиса digwebinterface.com UI устраивает, но если есть возможность (при сохранении той же логики) - открыта к предложениям по реализации за доп. оплату.Реализовывать donations не нужно.Особо волнуется вопрос реализации back-end: что от нас нужно, ...
Нужны автоматические тесты для API бекенда и React приложения
Нужно написать автоматические тесты для API бекенда на NodeJS и React приложения.
Тестировать нужно и корректные сценарии и сценарии с отправкой/получением не полных данных, некорректных данных.
Чтоб они работали постоянно, запускались каждые 5 минут.
Об ошибках должны приходить оповещения на почту.
Будет супер, если сможете еще оформить документацию в https://swagger.io/ или подобным образом. Чтоб удобно, читабельно и желательно с возможностью отправлять запросы внутри.
От исполнителя требуется проактивность.
В случае недостатка информации, самостоятельно ее узнавать, спрашивать.
В случае сложностей, проблем, предлагать решения.
В ответе сразу пишите:
1. Что нужно для начала работы?
2. Когда можете приступить?
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