Мелки правки CSS

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Необходимо сделать несколько мелких правок по css

Работа не сложная

Подробности в ТЗ

CSS
7 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров