Раньше хостились на своем VPS со старой версией php 5.3 и тд Скрипт связан с парсингом и расчетами. Переехали на все новое, обновились до php7 Скрипт перестал работать несмотря на то что ...
Дополнительный функционал для ИМ на Laravel
подстановка контента в зависимости от текущего поддомена сайта
1. сделать админ часть по заполнению необходимых таблиц
2. реализовать работу сайта на поддоменах
3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента
Обязательные требования: хороший опыт на Laravel
ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
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