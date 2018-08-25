Дополнительный функционал для ИМ на Laravel

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки166 просмотров

подстановка контента в зависимости от текущего поддомена сайта

1. сделать админ часть по заполнению необходимых таблиц 

2. реализовать работу сайта на поддоменах 

3. реализовать для каждого поддомена подстановку своего контента

Обязательные требования: хороший опыт на Laravel 

ТЗ по запросу

Laravel
7 лет назад
rada54
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров