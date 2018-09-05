Верстка + программная часть

$268
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка173 просмотра

psd готовая под верстку, программная часть которую нужно выполнить приложена в ТЗ

НЕ о полноценный Интернет-магазин, а всего лишь о форме покупки, которая по определённым полям вычисляет цену и формирует запрос к платёжной системе UnitPay.

7 лет назад
ShiryaevIlya
Илья 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$268
7 дней
Отличная работа, все сроки и пожелания учтены, рекомендую!
все супер :)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад