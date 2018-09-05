Необходимо исправить ошибки на Wordpress, необходимо знание рнр, ТЗ будет предоставлено
Верстка + программная часть
psd готовая под верстку, программная часть которую нужно выполнить приложена в ТЗ
НЕ о полноценный Интернет-магазин, а всего лишь о форме покупки, которая по определённым полям вычисляет цену и формирует запрос к платёжной системе UnitPay.
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