Аудит сайта на Yii PHP Framework

Разработка сайта Техническое задание тут https://goo.gl/3GXmWk От вас жду сроки и бюджет без вопросов списком из т3 и процесса работы над проектом нерасматриваю вашу кандидатуру Спасибо всем заранее! Антибот перед ответом "Готов"