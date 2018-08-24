Нужно дорисовать Крым к России на карте. Карта статическая с подсветкой офисов (на данный момент Россия без Крыма). Карта в svg там скрипт вставлен. Источник скрипта есть. Вот фото..
Аудит сайта на Yii PHP Framework
Необходимо провести аудит программной части сайта, написанного сторонним подрядчиком на Yii PHP Framework. Нужно перечислить проблемы и привести пути их решения.
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