Аудит сайта на Yii PHP Framework

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Необходимо провести аудит программной части сайта, написанного сторонним  подрядчиком на Yii PHP Framework. Нужно перечислить проблемы и привести пути их решения. 

PHPYii
7 лет назад
Svetlana-Kh
Светлана 
46 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров