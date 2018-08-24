Нужно дорисовать Крым к России на карте. Карта статическая с подсветкой офисов (на данный момент Россия без Крыма). Карта в svg там скрипт вставлен. Источник скрипта есть. Вот фото..
Совмещение сайта с вики-движком
Совмещение сайта с вики-движком https://goo.gl/svQm6c
Вопросы жду и сроки и бюджет и процесс работы! без них кадидатуру нерасматриваю!
Заявки фрилансеров
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