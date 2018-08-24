Изменить вид нескольких страниц на сайте wordpress

На сайте с интернет магазином, уже установлена тема, шапка и подвал уже сделаны, нужно изменить вид нескольких страниц: карточки товара, каталога и корзины.

Сейчас страницы которые нужно сделать выглядят так http://lithofin-pro.ru

Пишите цену и сроки.