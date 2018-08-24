Изменить вид нескольких страниц на сайте wordpress

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Закрыт7 заявок167 просмотров

На сайте с интернет магазином, уже установлена тема, шапка и подвал уже сделаны, нужно изменить вид нескольких страниц: карточки товара, каталога и корзины. 

Сейчас страницы которые нужно сделать выглядят так http://lithofin-pro.ru 

Пишите цену и сроки. 

WordPress
7 лет назад
antoncuciuc
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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