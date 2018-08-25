PHP + PhantomJS сделать Скриншоты с youtube ролика

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки189 просмотров

Нужно сделать простой скрипт, который на  входе получить видео ютуба и массив с секундами.

На выходе скриншоты соответствующих кадров.  Скрины достаточно положить в папку img со скриптом и вывести на страницы картинки

PHP
7 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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