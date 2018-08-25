Нужна разработка дашбардов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

Необходимо разработкать dashboard (см. файл.) так, чтобы часть можно было публиковать, часть работали бы в закрытой зоне сайта, часть не публиковалась и вовсе, работа с сервера 

Источник данных есть.  

7 лет назад
gelyaev7
Михаил 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров