Создание генератора случайных чисел

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок234 просмотра

Нужно создать скрипт,в котором будет генерироваться случайное число от 2 до 12.

7 лет назад
Aezakmi1337
Павел 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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